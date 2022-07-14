Цены на жилье начали корректироваться после периода бурного роста в столице

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В столице начали корректироваться цены на жилье после продолжительного периода колебаний и роста. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В конце весны повышенный ранее спрос на жилье в Москве сократился, вследствие этого началось снижение цен на квартиры, которое продолжилось и в июне. По данным консультантов рынка, больше всего потеряли в цене однокомнатные и двухкомнатные квартиры, — сказал он.

По словам министра, главной причиной падения цен стало человеческое поведение. Те, кто планировал продать недвижимость, взяли паузу до осени. Покупатели же начали ждать дальнейшего снижения ипотечных ставок и цен на недвижимость.

Кроме того, агентства недвижимости отметили рост альтернативных сделок. В этом случае продавец недвижимости совершает сразу две сделки: сперва продает недвижимость, затем сразу покупает новую. По данным аналитиков, в первом квартале этого года доля подобных сделок составила 80 процентов.

28 июня председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что снижение ставки на льготную ипотеку в новых домах с девяти до семи процентов положительно повлияет на московский рынок недвижимости. По ее словам, в январе–мае 2022 года в управлении Росреестра по Москве зарегистрировано 45,4 тысячи ипотечных договоров.