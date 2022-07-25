Суд оштрафовал «Гемотест» за утечку персональных данных

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Мировой судебный участок в столичном районе Новогиреево оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию «Гемотест» в связи с утечкой данных 300 гигабайт с персональной информацией о клиентах. Об этом в понедельник, 25 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— ООО «Лаборатория Гемотест» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа, — говорится в сообщении.

Сумму штрафа составила 60 тысяч рублей. Ответчик уже обжаловал это решение в Перовский районный суд столицы.

До этого суд наложил на Google второй оборотный штраф на сумму свыше 21 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенный контент.