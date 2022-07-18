Суд наложил на Google второй оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

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Мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф на сумму свыше 21 миллиарда рублей в связи с отказом удалить запрещенный контент. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа, — говорится в сообщении.

Штраф составил 21 миллиард 77 миллионов 392 тысячи и 317 рублей. Наказание связано с повторным неудалением запрещенной в РФ информации.

Во вторник, 12 июля, американскую компании оштрафовали за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с популярного видеосервиса. Сумма штрафа составила 60 тысяч рублей.