Суд оштрафовал Google за публикацию личных данных российского блогера

Фото: Unsplash

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с популярного видеосервиса. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 12 июля.

По данным СМИ, в одном из роликов на видеохостинге был опубликован персональный номер блогера Ильи Ремесло без его согласия. Увидев это, Ремесло написал заявление в Роскомнадзор.

Вскоре ведомство направило видеосервису требование об удалении данных сроком до 12 апреля, которое так и не было исполнено.

— Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей, — сообщил пресс-секретарь суда.

16 июня Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на 15 миллионов рублей за нарушения в области персональных данных.

В этот же день столичный арбитражный суд зарегистрировал заявление российского подразделения Google о банкротстве. Дочерняя компания корпорации Google обратилась с таким заявлением по причине невозможности исполнять свои обязательства.