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Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей

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Происшествия
Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей
Фото: Unsplash

Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на 15 миллионов рублей за нарушения в области персональных данных. Об этом сообщила пресс-секретарь судебной инстанции Зульфия Гуринчук в четверг, 17 июня.

— Google LLC (признан— прим. «ВМ») виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных — прим. «ВМ») и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей, — заявила Гуринчук.

Тем временем российская дочерняя компания корпорации Google планирует обратиться с заявлением о банкротстве по причине невозможности исполнять свои обязательства. Об этом говорит уведомление на федеральном ресурсе юридически значимых сведений.

Также на 500 миллионов рублей арестованы счета и имущество российского отделения Google по иску НТВ. Примечательно, что ранее «НТВ» уже обращалась в Арбитражный суд с заявлением к Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США) и ООО «Гугл» о взыскании судебной неустойки за блокировку аккаунта телеканала на платформе YouTube.

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