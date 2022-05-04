Счета и имущество российского подразделения Google арестованы на 500 миллионов рублей

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Счета и имущество российского отделения компании Google арестованы на 500 миллионов рублей по иску НТВ. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы наложил такой арест в качестве обеспечительной меры по иску телекомпании «НТВ».

Примечательно, что ранее «НТВ» уже обращалась в Арбитражный суд с заявлением к Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США) и ООО «Гугл» о взыскании судебной неустойки за блокировку аккаунта телеканала на платформе YouTube. 25 апреля суд отказал НТВ в принятии обеспечительных мер, однако спустя четыре дня, 29 апреля, признал данное постановление недействительным.

Следующее судебное заседание по делу в отношении компании назначено на 24 мая текущего года.

21 апреля стало известно, что Google оштрафовали на 11 миллионов рублей по двум административным протоколам — за распространение фейков и неудаление роликов с интернет-площадок.