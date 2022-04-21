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Суд оштрафовал Google на 11 миллионов рублей за неудаление фейков

Елена Самойлова

Происшествия
Суд оштрафовал Google на 11 миллионов рублей за неудаление фейков
Фото: Unsplash

Компанию Google оштрафовали на 11 миллионов рублей по двум административным протоколам — за распространение фейков и неудаление роликов с интернет-площадок. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского суда.

По словам собеседника «ВМ», штраф в семь миллионов рублей назначен за неудаление видео «Правого сектора»*, в которых есть призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Второй штраф в размере четыре миллиона рублей наложен на компанию за распространение видеороликов, содержащих фейки о количестве жертв среди мирного населения во время спецоперации на Украине.

Кроме того, в суде сообщили, что заседание по административному делу в отношении Wikimedia Foundation будет рассмотрено 26 апреля. Компанию также привлекли к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, а также призывы к экстремизму.

Также 21 апреля стало известно, что суд отправил в СИЗО мужчину, задержанного за финансирование экстремизма. По данным УФСБ, в период с 2015 по 2019 год обвиняемый, будучи гражданином РФ, выезжал на Украину и передавал деньги участникам запрещенной в России организации «Правый сектор»*.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.

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