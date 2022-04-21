Суд отправил в СИЗО мужчину, задержанного за финансирование экстремизма

Фото: Вечерняя Москва

Савеловский районный суд вынес решение о заключении под стражу обвиняемого в финансировании экстремизма. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФСБ по Москве и Московской области в четверг, 21 апреля.

— Постановлением Савеловского районного суда Кавуну М.М., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 18.06.2022, — сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, в период с 2015 по 2019 год обвиняемый, будучи гражданином РФ, выезжал на Украину и передавал деньги участникам запрещенной в России организации «Правый сектор»*. Его задержали в Астрахани, а затем доставили в Москву для проведения следственных действий.

Уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности было возбуждено по материалам, поступившим в Следственный комитет России из УФСБ по Москве и Московской области.

В рамках уголовного дела проведены обыски в квартирах обвиняемого как в Астрахани, так и в Москве. Там были обнаружены доказательства, подтверждающие его связь с экстремистами: грамоты с благодарностью за помощь и фотографии обвиняемого с лидерами группировки.

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Кроме того, по данным пресс-службы ФСБ по Москве и Московской области, мужчина также поддерживал движение «Жидобандера», созданное, чтобы вписать еврейскую общину в украинский радикал-национализм. В его аккаунтах в социальных сетях даже имеется фото, на котором он изображен в футболке с символикой этой организации.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с информацией, имя задержанного — Михаил Кавун. По данной статье подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании мужчины и намерениях СК ходатайствовать о его аресте.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.