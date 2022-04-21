Мужчина отправится в СИЗО за финансирование экстремизма

Фото: СК РФ

Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу обвиняемого в финансировании экстремизма. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности было возбуждено по материалам, поступившим в СК из УФСБ по Москве и Московской области.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год житель столицы, будучи гражданином РФ, выезжал за пределы страны и передавал деньги участникам запрещенных в России организаций.

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Его задержали в Астрахани, а затем доставили в Москву для проведения следственных действий. В рамках уголовного дела были проведены обыски в квартирах обвиняемого как в Астрахани, так и в Москве. Иванова подчеркнула, что расследование продолжается.

1 апреля стало известно, что еще один обвиняемый в совершении преступления экстремистской направленности перед судом.