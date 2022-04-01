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Житель Подмосковья предстанет перед судом по обвинению в пропаганде АУЕ*-движения

Елена Самойлова

Происшествия
Житель Подмосковья предстанет перед судом по обвинению в пропаганде АУЕ*-движения
Уголовное дело

В Московской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступления экстремистской направленности. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее судимого мужчины завершено. Он обвиняется в совершении преступления экстремистской направленности.

— Следствием установлено, что обвиняемый является непосредственным участником запрещенного международного общественного движения АУЕ* и имеет определенный статус в криминальной среде, следит за соблюдением определенного жизненного уклада в местах отбытия наказания, — уточнила представитель ведомства.

В рамках расследования дела следователи провели обыски в камерах СИЗО и изъяли документы с прописанными правилами жизни и поведения членов движения.Также были допрошены более 20 свидетелей и проведены очные ставки.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

Обвинение по этому делу было предъявлено молодому человеку в январе этого года.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.

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