Жителю Подмосковья предъявили обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ*-движения

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Подмосковные следователи предъявили обвинение ранее судимому 35-летнему местному жителю по делу о совершении преступления экстремистской направленности. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, обвиняемый является участником запрещенного общественного движения АУЕ* и осуществляет контроль за соблюдением определенного жизненного уклада в местах отбытия наказаний.

Оперативное сопровождение по данному делу осуществляли сотрудники подмосковных отделов УФСИН и МВД.

Врадий отметила, что в рамках дела правоохранители провели обыски в нескольких тюремных камерах, включая ту, где содержится подозреваемый.

— В результате мероприятий удалось изъять документы, которые пропагандируют правила жизни АУЕ*, а также допросить более 20 свидетелей, — рассказала Врадий.

В настоящее время в производстве следствия также находится аналогичное уголовное дело в отношении другого жителя Подмосковья, который ранее отбывал наказание в данном СИЗО.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования этого дела.

Осенью прошлого года сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии № 3 в Калужской области.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.