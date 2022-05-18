Российская «дочка» Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве
Российская «дочка» компании Google планирует обратиться с заявлением о банкротстве по причине невозможности исполнять свои обязательства. Об этом свидетельствует уведомление на федеральном ресурсе юридически значимых сведений.
— ООО «Гугл» <...> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), — говорится в заявлении.
17 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube не планируют закрывать в России.
7 апреля Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы, в том числе и YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к компании будут применены меры запрета на распространение рекламы Google и принадлежащих ей информационных ресурсов, а также информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.