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Российская «дочка» Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве

Полина Долганова
Общество
Российская «дочка» Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве
Фото: Unsplash

Российская «дочка» компании Google планирует обратиться с заявлением о банкротстве по причине невозможности исполнять свои обязательства. Об этом свидетельствует уведомление на федеральном ресурсе юридически значимых сведений.

— ООО «Гугл» <...> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), — говорится в заявлении.

17 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube не планируют закрывать в России.

7 апреля Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы, в том числе и YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к компании будут применены меры запрета на распространение рекламы Google и принадлежащих ей информационных ресурсов, а также информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

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