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Глава Минцифры заявил, что YouTube не планируют закрывать в России

Полина Долганова
Общество
Глава Минцифры заявил, что YouTube не планируют закрывать в России
Фото: Pixabay

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube не планируют закрывать в России. Об этом он сказал во вторник, 17 мая.

— Мы не планируем закрытие Youtube. Когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают, — сказал глава ведомства, чьи слова приводит ТАСС.

Недавно генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что российским блогерам придется адаптироваться под отечественные платформы, если YouTube заблокируют на территории Российской Федерации. Он добавил, что перенести подписчиков и контент на новые платформы будет не так легко, потому как статистика просмотров при таких переходах значительно снижается.

7 апреля Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы, в том числе и YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к компании будут применены меры запрета на распространение рекламы Google и принадлежащих ей информационных ресурсов, а также информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

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