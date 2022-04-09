«Сервис повлиять не сможет»: аналитик Кусков назвал сроки блокировки YouTube в России

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YouTube в России может быть подвергнут блокировке в ближайшую неделю из-за действий хостинга, закрывающего доступ к российским каналам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

— Скорее всего, его закроют: об этом много говорилось. Несмотря на то что через него проходит довольно большое количество трафика (в среднем — 35 процентов от каждого оператора), последние события приводят к тому факту, что, скорее всего, он будет заблокирован, — резюмировал эксперт.

Если ситуация не изменится, блокировка может состояться уже в ближайшую неделю, спрогнозировал специалист. Со своей стороны YouTube повлиять на ситуацию не сможет: сервис должен будет восстановить все удаленные аккаунты, а этим он не будет заниматься, уверен Кусков.

Российским блогерам придется переходить на другие платформы, отметил собеседник «ВМ».

— В перспективе YouTube было бы интересно вернуть российский рынок, но пока сказать сложно. У нас же сейчас есть развивающийся Rutube. Yappy, соцсеть «ВКонтакте» сделали свой сервис. Telegram не особо подходит, — рассказал аналитик.

Простых вариантов переноса подписчиков и контента на другие платформы нет, отметил эксперт. Практика перехода из заблокированных соцсетей в Telegram и Rutube показала, что количество подписчиков сокращается примерно в десять раз. Потребуется время на перенос и на то, чтобы заново нарастить аудиторию, заключил Кусков.

YouTube «сам подписал себе приговор» после блокировки канала Государственной думы РФ. Об этом в своем Telegram-канале в субботу, 9 апреля, написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она порекомендовала пользователям сохранять контент и переносить на российские платформы.