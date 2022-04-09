Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор» после блокировки канала Госдумы

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 9 апреля, заявила, что YouTube «сам подписал себе приговор» после блокировки канала Государственной думы РФ.

— Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее, — написала представитель МИД в своем Telegram.

До этого компания Google заблокировала на YouTube канал «Дума ТВ». В Госдуме сообщили, что нижняя палата парламента была готова к такому развитию событий и развивала свою деятельность на других платформах, передает РИА Новости.

7 апреля Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к компании будут применены меры запрета на распространение рекламы Google и принадлежащих ей информационных ресурсов, а также информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

5 апреля Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в выдаче сайты госорганов.