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Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор» после блокировки канала Госдумы

Полина Долганова

Общество
Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор» после блокировки канала Госдумы
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 9 апреля, заявила, что YouTube «сам подписал себе приговор» после блокировки канала Государственной думы РФ.

— Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее, — написала представитель МИД в своем Telegram.

До этого компания Google заблокировала на YouTube канал «Дума ТВ». В Госдуме сообщили, что нижняя палата парламента была готова к такому развитию событий и развивала свою деятельность на других платформах, передает РИА Новости.

7 апреля Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к компании будут применены меры запрета на распространение рекламы Google и принадлежащих ей информационных ресурсов, а также информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

5 апреля Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в выдаче сайты госорганов.

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