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Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов

Александр Афонин

Общество
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов
Фото: Скриншот видео

Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к компании будут применены меры запрета на распространение рекламы Google и принадлежащих ей информационных ресурсов, а также информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

Роскомнадзор отметил, что видеохостинг YouTube, один из сервисов Google, стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе военной операции на территории Украины. Сервис не борется с распространением информации экстремистских организаций. С апреля 2020 года выявлено около 60 инцидентов, связанных с дискриминацией контента российских СМИ, добавили в ведомстве.

5 апреля Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в выдаче сайты госорганов.

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