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Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов РФ

Анастасия Колоскова

Политика
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов РФ
Фото: Pixabay

Роскомнадзор потребовал от администрации Google объяснений относительно пропажи официальных сайтов государственных органов РФ в поисковой системе и незамедлительного снятия подобных ограничений. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

— По имеющимся данным, американский поисковик Google исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что действия компании нарушают принципы свободного распространения информации в России, а также они свидетельствуют о том, что американская ИТ-компания занимает антироссийскую позицию «в информационной войне против России».

В минувший понедельник пользователи соцсетей обратили внимание на тот факт, что поисковая система Google прекратил выдавать сайт Минобороны России на соответствующий запрос.

25 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что компания Google решила не подключать систему «МИР» к сервису Google Pay.

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