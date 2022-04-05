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Роскомнадзор направил «Википедии» очередное требование с призывом удалить фейки

Полина Долганова

Общество
Роскомнадзор направил «Википедии» очередное требование с призывом удалить фейки
Фото: Pexels

Роскомнадзор направил интернет-ресурсу «Википедия» новое требование о необходимости удалить с портала фейковую информацию о военной спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян, — добавили в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что ресурс публикует только ту версию событий, которая направлена против России, передает РИА Новости.

До этого в Роскомнадзоре сообщили, что владельцу сайта «Википедия» грозит административная ответственность за фейки о российской армии.

2 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение недостоверной информации. В этот же день Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах страны.

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