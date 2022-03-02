Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию
Фото: Вечерняя Москва

Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе РКН.

Уточняется, что в РКН поступило требование Генеральной прокуратуры РФ. На основании этого Роскомнадзор еще во вторник, 1 марта, уведомил администрацию «Википедии» о необходимости удалить недостоверную информацию.

— Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей, — передает сообщение ТАСС.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков о проводимой на территории Украины спецоперации.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Википедия Роскомнадзор фейки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте