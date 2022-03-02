Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию

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Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе РКН.

Уточняется, что в РКН поступило требование Генеральной прокуратуры РФ. На основании этого Роскомнадзор еще во вторник, 1 марта, уведомил администрацию «Википедии» о необходимости удалить недостоверную информацию.

— Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей, — передает сообщение ТАСС.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков о проводимой на территории Украины спецоперации.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.