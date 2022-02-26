В Минобороны РФ сообщили о нарастающем количестве фейков в СМИ во время спецоперации

Фото: mil.ru / Минобороны России

По мере успешного выполнения российскими военными боевых задач в рамках спецоперации на территории Украины в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Так, в Минобороны сообщили, что распространяемая в настоящее время в социальных сетях информация о нанесении ракетного удара российскими военными по жилому дому в Киеве не соответствует действительности. В здание попала зенитная ракета украинских вооруженных сил. По словам источника, о причастности ВСУ к попаданию ракеты в жилой дом свидетельствуют видео, на которых видна траектория полета оружия.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.