Минобороны РФ: В жилой дом в Киеве попала зенитная ракета ВСУ

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Информация о нанесении ракетного удара российскими военными по жилому дому в Киеве, в настоящее время распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. В здание попала зенитная ракета украинских вооруженных сил. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

По словам источника, о причастности ВСУ к попаданию ракеты в жилой дом свидетельствуют видео, на которых видна траектория полета оружия.

— В ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1». И ракета задела угол жилого дома, — сказал источник в разговоре с Lenta.ru.

Он добавил, что инцидент произошел после взятия российскими военными аэродрома в Гостомеле.

В ходе спецоперации российские вооруженные силы сбили 7 боевых самолетов, 7 вертолетов и 9 беспилотников на Украине. ВС РФ также уничтожили 87 танков, 28 РСЗО и 8 военных катеров украинских войск. Российские военные в ночь на 26 февраля также нанесли удар с использованием крылатых ракет по военной инфраструктуре Украины. В общей сложности был поражен 821 объект военной инфраструктуры.