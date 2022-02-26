Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине
Фото: Pexels

Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

Уведомления уже были направлены в такие СМИ, как «Эхо Москвы», New Times, «Новая газета» и другие.

В ведомстве уточнили, что только официальные источники РФ располагают достоверными данными.

До этого российским государственным средствам массовой информации запретили размещать рекламу и получать монетизацию в Facebook. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер. По его словам, компания внимательно следит за развитием событий на Украине.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Читайте также:
Украина СМИ Роскомнадзор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте