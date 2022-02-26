Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине

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Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

Уведомления уже были направлены в такие СМИ, как «Эхо Москвы», New Times, «Новая газета» и другие.

В ведомстве уточнили, что только официальные источники РФ располагают достоверными данными.

До этого российским государственным средствам массовой информации запретили размещать рекламу и получать монетизацию в Facebook. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер. По его словам, компания внимательно следит за развитием событий на Украине.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.