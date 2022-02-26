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Facebook запретил государственным российским СМИ размещать рекламу в соцсети

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Facebook запретил государственным российским СМИ размещать рекламу в соцсети
Фото: Pixabay

Российским государственным средствам массовой информации запретили размещать рекламу и получать монетизацию в Facebook. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.

По его словам, компания внимательно следит за развитием событий на Украине.

— Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира, — сообщил Глейхер на своей странице в Twitter.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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