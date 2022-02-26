Facebook запретил государственным российским СМИ размещать рекламу в соцсети

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Российским государственным средствам массовой информации запретили размещать рекламу и получать монетизацию в Facebook. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.

По его словам, компания внимательно следит за развитием событий на Украине.

— Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира, — сообщил Глейхер на своей странице в Twitter.

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.