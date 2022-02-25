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Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения Facebook

Иван Юминов

Общество
Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения Facebook
Фото: Unsplash

Меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора в пятницу, 25 февраля.

— Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали, — говорится в сообщении.

Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети, отмечается на сайте Роскомнадзора.

4 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что корпорация Apple открыла свое представительство на территории России. Тем самым она первая из иностранных корпораций выполнила все условия нового закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории страны.

Компания уже выполнила два других требования — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и предоставила форму обратной связи на своих ресурсах для российских пользователей.

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