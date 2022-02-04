Apple открыла свое представительство в РФ согласно закону о «приземлении» компаний

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Корпорация Apple открыла свое представительство на территории РФ. Тем самым она первая из иностранных корпораций выполнила все условия нового закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо (компании Apple — прим. «ВМ») — исполнено, — говорится на сайте ведомства.

Компания уже выполнила два других требования — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и предоставила форму обратной связи на своих ресурсах для российских пользователей.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.

Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch.