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Роскомнадзор включил Apple и Google в реестр закона о «приземлении»

Иван Юминов

Общество
Роскомнадзор включил Apple и Google в реестр закона о «приземлении»
Фото: Unsplash

Компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Об этом сообщили в Роскомнадзоре в понедельник, 22 ноября.

— Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала/представительства/российского юридического лица на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости определен Роскомнадзором и размещен на главной странице сайта 236-fz.rkn.gov.ru), также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство, — говорится в сообщении.

Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch, отмечается на сайте Роскомнадзора.

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.

Интернет-площадки в соответствии с ним сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию. На сайте ведомства создан специальный раздел с общей информацией по закону и нахождению ресурсов в реестре.

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