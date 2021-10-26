Роскомнадзор внес Telegram и LiveJournal в реестр социальных сетей

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Мессенджер Telegram и сервис LiveJournal внесены Роскомнадзором в реестр социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 26 октября.

— 26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и LiveJournal, — говорится в сообщении.

В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей. Интернет-площадки в соответствии с ним сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

На сайте ведомства создан специальный раздел с общей информацией по закону и нахождению ресурсов в реестре. Он позволит гражданам подать обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, отмечает РИА Новости.

22 сентября в Роскомнадзоре сообщили о начале формирования реестра социальных сетей. Тогда в список вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube и соцсеть «ВКонтакте».

Уведомления о включении в реестр ведомство направило владельцам вышеуказанных интернет-площадок. Уточняется, что перечень позволит обеспечить оперативное удаление из интернета запрещенных материалов.