Путин подписал закон о наказании за фейки об армии России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 4 марта.

Так, УК дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». В рамках нее предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, а также по мотивам политической или иной вражды, наказывается лишением свободы до десяти лет или штрафом до пяти миллионов рублей. При этом срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет, если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, отмечается на сайте Кремля.

27 февраля в Генпрокуратуре напомнили, что помощь другим государствам, если она наносит ущерб национальной безопасности России, влечет за собой уголовную ответственность. По данным ведомства, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена».