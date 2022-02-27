Генпрокуратура предупредила об ответственности за оказание помощи в ущерб безопасности РФ

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Помощь другим государствам, если она наносит ущерб национальной безопасности РФ, влечет за собой уголовную ответственность. Об этом в воскресенье, 27 февраля, предупредили в Генпрокуратуре РФ.

— Вооруженными силами РФ проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»), — сообщили в ведомстве ТАСС.

Обвиняемому по этой статье человеку может грозить до 20 лет тюрьмы. В прокуратуре отметили, что каждый случай помощи будет рассматриваться отдельно, специалисты ведомства проведут проверки.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети.