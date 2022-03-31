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Роскомнадзор привлечет «Википедию» к административной ответственности

Евгений Белоусов

Общество
Роскомнадзор привлечет «Википедию» к административной ответственности
Фото: Вечерняя Москва

Владельцу сайта «Википедия» грозит административная ответственность за фейки о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в четверг, 31 марта.

— Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации — прим. «ВМ») в отношении интернет-портала «Википедия», — уточнили в пресс-службе.

Роскомнадзор уже отправил администрации сайта уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. В ведомстве подчеркнули, что сайт распространяет заведомо ложную информацию среди российских пользователей, говорится в сообщении.

2 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение недостоверной информации. В этот же день Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах страны.

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