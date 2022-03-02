Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение фейков

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение недостоверной информации. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

В РКН уточнили, что издание распространяло недостоверную информацию о проводимой на Украине российской спецоперации.

— На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине, — передает сообщение РИА Новости.

В этот же день стало известно, что Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков о проводимой на территории Украины спецоперации.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.