Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение фейков

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение фейков
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за распространение недостоверной информации. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

В РКН уточнили, что издание распространяло недостоверную информацию о проводимой на Украине российской спецоперации.

— На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине, — передает сообщение РИА Новости.

В этот же день стало известно, что Роскомнадзор потребовал от администрации сайта «Википедия» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков о проводимой на территории Украины спецоперации.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

Читайте также:
Роскомнадзор фейки Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте