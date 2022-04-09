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Аналитик рассказал, что ждет российских блогеров после блокировки YouTube

Полина Долганова

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Аналитик рассказал, что ждет российских блогеров после блокировки YouTube
Фото: Unsplash

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что российским блогерам придется адаптироваться под отечественные платформы, если YouTube заблокируют на территории России.

— В перспективе YouTube было бы интересно вернуть российский рынок, но пока сказать сложно. У нас же сейчас есть развивающийся Rutube. Yappy, соцсеть «ВКонтакте» сделали свой сервис. Telegram не особо подходит, — отметил специалист.

Он добавил, что перенести подписчиков и контент на новые платформы будет непросто, потому как статистика просмотров при таких переходах значительно падает.

Кусков подытожил, что блогерам потребуется время, чтобы заново нарастить аудиторию, которая в результате смены площадки может сократиться в десять раз.

Утром 9 апреля компания Google заблокировала на YouTube канал «Дума ТВ». В Госдуме сообщили, что нижняя палата парламента была готова к такому развитию событий и развивала свою деятельность на других платформах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 9 апреля, заявила, что YouTube «сам подписал себе приговор» после блокировки канала Государственной думы РФ.

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