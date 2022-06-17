Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

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Столичный арбитражный суд зарегистрировал заявление российского подразделения Google о банкротстве. Об этом свидетельствует информация в картотеке дел.

Заявление поступило в ведомство 16 июня. Дата рассмотрения остается неизвестной, передает РИА Новости.

16 июня Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на 15 миллионов рублей за нарушения в области персональных данных.

Российская дочерняя компания корпорации Google планировала обратиться с заявлением о банкротстве по причине невозможности исполнять свои обязательства. Это следует из уведомления на федеральном ресурсе юридически значимых сведений.

Также счета и имущество российского отделения Google на общую сумму 500 миллионов рублей были арестованы по иску НТВ. Ранее телекомпания уже обращалась в Арбитражный суд с заявлением к Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США) и ООО «Гугл» о взыскании судебной неустойки за блокировку аккаунта телеканала на платформе YouTube.

21 апреля стало известно, что Google оштрафовали на 11 миллионов рублей по двум административным протоколам: за распространение фейков и неудаление роликов с интернет-площадок.