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Число ДДУ с использованием кредитных средств увеличилось в Москве в июне на 33 процента

Евгений Белоусов
Город
Число ДДУ с использованием кредитных средств увеличилось в Москве в июне на 33 процента
Фото: depositphotos

В июне в Москве было зарегистрировано 5085 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств. Это на 33 процента больше результата предыдущего месяца. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

— В июне москвичи зарегистрировали в 1,3 раза больше первичных договоров с использованием кредитных средств по сравнению с маем. Доля кредитов от общего числа регистраций ДДУ составила 56 процентов по результатам месяца, — отметил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

По его словам, всего с начала года Росреестром по столице было зарегистрировано 30 597 первичных договоров с использованием кредитных средств. Показатель сократился на 13 процентов по сравнению с январем-июнем 2021 года, тогда было зарегистрировано 35 080 договоров. При этом показатель увеличился на 70 процентов по отношению к 2020 году за аналогичный период.

До этого стало известно, что с начала текущего года в Москве средняя ставка по арендной плате за квартиру снизилась. Средняя стоимость аренды жилья в столице составляет примерно 68 тысяч рублей.

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