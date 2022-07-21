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Стало известно, за какую сумму можно снять самую дорогую квартиру в Москве

Ирина Игнатенко
Город
Стало известно, за какую сумму можно снять самую дорогую квартиру в Москве
Фото: Pixabay

С начала 2022 года в Москве средняя ставка по арендной плате за квартиру снизилась. Средняя стоимость аренды жилья в столице составляет примерно 68 тысяч рублей. О динамике изменения ставок на рынке городской аренды рассказал глава агентства недвижимости Ярослав Кобаладзе.

Он сообщил, что снять самую дешевую квартиру можно у станции метро «Коммунарка». Это студия площадью 17 квадратных метров. Объект без ремонта и ванной сдают за десять тысяч рублей в месяц.

Самая дорогая для аренды квартира расположена в столичном районе Хамовники. Ее площадь составляет 375 квадратных метров, стоимость составляет четыре миллиона рублей в месяц.

По словам Ярослава Кобаладзе, значительное снижение ставок зафиксировано в сегменте двухкомнатных квартир. Ставки снизились примерно на десять процентов. Стоимость аренды трехкомнатных квартир снизилась на 8,9 процента, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Ситуация с арендой жилья в России к осени может измениться к лучшему. Так, небольшой рост цен на аренду можно будет наблюдать к концу сентября. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

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