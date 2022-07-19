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Эксперт Ракута: Рынок аренды жилья вернется к прежним показателям к лету 2023 года

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Эксперт Ракута: Рынок аренды жилья вернется к прежним показателям к лету 2023 года
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Ситуация с арендой жилья в России к осени может измениться к лучшему. Так, небольшой рост цен на аренду можно будет наблюдать к концу сентября. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Собеседник «ВМ» отметил, что в этом году рынок жилья не вернется уже к показателям и ценникам, которые были до февраля 2022 года. На ситуации сказывается в том числе и уход западных агрегаторов, которые занимались посуточной арендой.

— Замен и аналогов пока не разработано, но когда такие площадки запустят, то рынок начнет оживать, — добавил эксперт.

Однако показателей прошлого года все же удастся достичь достаточно скоро — к 2023 году, подчеркнул Ракута.

В Москве впервые с 2015 года начали снижаться цены на жилье. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за июнь упала на 1,8 тысячи рублей.

Кроме того, эксперт рассказала, где дешевле арендовать жилье в Москве и Подмосковье. По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на ТиНАО, а также на отдаленные районы Зеленоградского округа.

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