Киев попросил страны ЕС давать визы россиянам после письменного осуждения ими СВО

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Киевские власти считают, что страны Евросоюза (ЕС) должны выдавать визы россиянам только после того, как они в письменной форме осудят проведение спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в опубликованном в понедельник интервью европейскому изданию газеты Politico.

— Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну (и различные опросы свидетельствуют, что 80 процентов россиян поддерживают войну), не должны иметь доступа к свободному миру, — рассказал посол.

Также в издании уточнили, что эта инициатива подразумевает обязательный опросник для российских граждан, подающих заявление на получение визы.

В Киеве считают, что в анкете для получения визы должен быть вопрос для соискателя о наличии в его семье военных преступников.

Макеев полагает, что так удастся «заставить российское население критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».

Недавно в Финляндии заявили об отсутствии планов на остановку выдачи туристических виз в Россию.