В Финляндии заявили об отсутствии планов на остановку выдачи туристических виз в Россию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Финское правительство не планирует прекращать выдачу туристических виз в России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Тютти Туппурайнен в понедельник, 25 июля.

— Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, — сказала она.

Туппурайнен добавила, что на данный момент руководство Евросоюза заморозило часть соглашения, согласно которому упрощается визовый режим между ЕС и Россией. По ее словам, финское правительство уже готово и к другим действиям, передает РИА Новости.

20 июля сообщалось, что правительство Финляндии под предлогом обеспечения национальной безопасности усилило ограничения на покупку земельных участков, в том числе гражданами России. По словам торгпреда РФ в Хельсинки Антона Логинова, еще с 2020 года для покупки земельного участка не гражданами Евросоюза и компаниями требуется лицензия финского Минобороны.