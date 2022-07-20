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Власти Финляндии ужесточили требования для покупки земли россиянами

Георгий Соланович
В мире
Власти Финляндии ужесточили требования для покупки земли россиянами
Фото: Pixabay

Правительство Финляндии под предлогом обеспечения национальной безопасности усилило ограничения на покупку земельных участков, в том числе гражданами России. Об этом сообщил торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, еще с 2020 года для покупки земельного участка не гражданами Евросоюза и компаниями, 10 и более процентами которых владеют лица и предприятия из стран, не входящих в ЕС, требуется лицензия финского Минобороны.

— В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, Минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии, — заявил Логинов.

Он подчеркнул, что Россия изначально считала лицензирование административным барьером, созданным в том числе для компаний с российскими инвестициями. Теперь же Хельсинки устанавливает дополнительные ограничения.

Логинов заключил, что многие жители севера России — Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга — имеют частную собственность в Финляндии и любят там отдыхать, передает РИА Новости.

17 июня Финляндия запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в любом виде. Отмечается, что пандемии коронавируса в приграничных с Россией районах Финляндии был популярен «бензиновый» туризм. Это происходило из-за более низких цен на топливо в РФ.

Финляндия Земельные участки Ограничения
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