Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России

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Имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе Финляндия запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в любом виде. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.

— В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены, — подчеркнула она.

Именно поэтому, утверждает Ляхдеринне, власти Финляндии разрешают ввозить со стороны России топливо только в обычном бензобаке автомобиля.

До пандемии коронавируса в приграничных с Россией районах Финляндии был популярен «бензиновый» туризм. Это происходило из-за более низких цен на топливо в России, передает РИА Новости.

Евросоюз официально опубликовал новый, шестой по счету пакет санкций в отношении России. В нем содержится большое количество оговорок, которые призваны защитить европейскую экономику.

Агентство Bloomberg написало, что президент России Владимир Путин ударил по самому больному месту Европы, которым является сфера энергетики. По данным издания, Запад столкнулся с экономическим спадом из-за роста цен на топливо. Кроме того, по мнению авторов публикации, санкционные меры в отношении РФ раскололи Европейский союз, который начал испытывать усталость.