Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России

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Евросоюз официально опубликовал новый, шестой по счету, пакет санкций в отношении России, которые вступят в силу в субботу, 4 июня.

В список новых персональных санкций ЕС включил, в том числе, Алину Кабаеву, сына и дочь Дмитрия Пескова, Татьяну Навку, а также сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и колумнистов сайта РИА Новости Петра Акопова, Тимофея Сергейцева и Викторию Никифорову, пишет РИА Новости.

В шестом пакете антироссийских санкций содержится большое количество оговорок, которые призваны защитить европейскую экономику. Тем не менее новый пакет может ускорить рост цен на энергоносители в Европе и США, рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов.

Он отметил, что многие государства выступили за отказ от части запланированных санкций против России в новом пакете. Ограничения во многом выглядят отложенными в отличие от предыдущих, имевших мгновенное действие, подчеркнул Светов. Это говорит о том, что в Европе постепенно возникает осознание негативного воздействия санкций на экономику ЕС.