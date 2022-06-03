«Пакет с дырами»: чем обернутся для мировой экономики новые антироссийские санкции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В шестом пакете антироссийских санкций содержится большое количество оговорок, которые призваны защитить европейскую экономику. Тем не менее новый пакет может ускорить рост цен на энергоносители в Европе и США. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Он отметил, что многие государства выступили за отказ от части запланированных санкций против России в новом пакете.

— Неслучайно в Германии, в разных странах называют этот пакет «пакетом санкций с дырами» в связи с тем, что ряд стран отстоял исключение из этого пакета жизненно важных для них направлений взаимодействия с Россией. Исключены поставки трубопроводной нефти, потому что без этого экономика Словакии и Венгрии очень сильно пострадает. Введен запрет на поставки нефти танкерами, но тоже с задержкой, — рассказал эксперт.

Новый пакет ограничений во многом выглядит отложенным в отличие от предыдущих, имевших мгновенное действие, подчеркнул Светов. Это говорит о том, что в Европе постепенно возникает осознание негативного воздействия санкций на экономику ЕС.

Ранее власти стран Евросоюза активнее выступали за расширение санкций, заметил политолог.

— Давайте вспомним, какие слова произносились европейскими политиками, особенно немецкими и английскими. Они говорили о том, что нужно заплатить за свободу Украины, Украина — на передовом фронте борьбы за свободу. Поэтому граждане Германии должны перестать мыться, начать ходить пешком и т. д. Об этом же говорили в Великобритании, — рассказал специалист.

Сейчас, когда ситуация в экономике не улучшается несколько месяцев, зазвучали другие слова, отметил Светов. Однако достаточного отрезвления пока нет.

Наиболее активно продолжают призывать к санкциям те, кто не вносит вклада в европейскую экономику, уточнил собеседник «ВМ».

— Например, премьер-министр Эстонии уже заговорил о седьмом пакете санкций. Понятно, что Эстония живет за счет того, что ей дает Евросоюз. Но есть страны, которые несут расходы на ЕС (например, Германия и Франция), — они более сдержанно относятся к такого рода призывам. Но давайте заметим, что те же Венгрия и Польша не получили от ЕС денег на ликвидацию последствий пандемии. Вроде бы принят общий пакет этой помощи почти в 600 миллиардов долларов, однако Польше не дают из-за конфликта с Конституционным судом и другими судами, Венгрии — по причине того, что они права меньшинств не поддерживают так, как надо. Но даже этот кнут с деньгами не сработал, чтобы Венгрия присоединилась к санкциям, — пояснил специалист.

Тем не менее разногласия между странами Европы пока не стоит переоценивать: тенденция на проявление общеевропейской солидарности не исчезла. Эту солидарность активно поддерживает Америка.

Введение нового пакета санкций приведет к усугублению проблем в экономике ЕС и США, уверен политолог.

— Для Европы это будет в первую очередь дальнейший рост цен на энергоносители. Они попытаются сейчас сделать закупки нефти и как можно больше закачать газа, чтобы компенсировать потери. В США на фоне беспрецедентного роста цен на топливо потребители вовсю воют, и тут Байден заговорил о том, что можно российской нефтью пользоваться, но надо добиться, чтобы она подешевела. И он уже говорит о том, что влияние санкций должно сказаться в том, что российская нефть будет стоить дешевле. Они же смотрят, затылки чешут: санкции санкциями, а доходы России растут. Количество продаж мы сокращаем, но цена повышается, и прибыль российской экономики высока как никогда, — отметил Светов.

Ключевая задача, которая ставится перед санкциями, — к концу 2022 года отказаться от российской нефти и газа, уточнил собеседник «ВМ». Дальнейшие действия политиков ЕС и США будут направлены на то, чтобы закрыть «дыры» в собственных санкциях.

Однако быстро перенаправить поставки энергоносителей не получится, уверен политолог.

— Про министра иностранных дел Германии Бербок из Партии зеленых как-то так сказали с ехидством: «Эта девушка думает, что электричество берется из розетки». Там много таких политиков, которые считают, что легко откажутся от российской нефти. Но отказаться — одно, а получить из других источников — другое. Для нефти и газа нужны соответствующие средства доставки. Если они говорят о сжиженном природном газе, то его нужно сначала превратить из газообразного в жидкий, привезти на танкерах в Европу, потом снова превратить в газообразный и потом снова по всей Европе раскачать. Этой инфраструктуры пока нет. Попытки ее создания будут, но заместить быстро не удастся, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил политолог, изначально ЕС хотел провозгласить зеленую экономику к 2050 году. Такой курс подразумевал и отказ от российских энергоносителей. По мере ухудшения отношений назывались все более сжатые сроки, но добиться своих целей на 28 лет раньше Евросоюз не сможет, хотя и будет стараться ускорить этот процесс.

Насколько быстро Европа сможет отказаться от энергоносителей из России, зависит от разных факторов, отметил Светов.

— Все зависит от того, сколько денег будет вложено, найдут ли они субподрядчиков, которые будут строить терминалы и трубопроводы. Терминалы в основном находятся в Испании: танкерам с большой грузоподъемностью войти в северные моря невозможно, почему и выбрана эта страна. А из Испании газ нужно как-то доставлять — придется строить трубопроводы, — рассказал политолог.

По словам специалиста, со временем на ситуацию могут повлиять европейские избиратели, которые зададутся вопросом, почему власти тратят большие деньги и не используют уже готовый газопровод из России. Однако пока большая часть населения европейских стран поддерживает позицию своих политиков относительно ситуации на Украине, подытожил Светов.

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении ЕС в пятницу, 3 июня.