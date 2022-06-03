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ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России

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В мире
ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Страны Евросоюза окончательно утвердили шестой пакет санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении ЕС в пятницу, 3 июня.

Рестрикции, в частности, включают в себя полный отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение полугода, а от импорта нефтепродуктов из РФ — через восемь месяцев.

В заявлении альянса отмечается, что план отказа от импорта нефти из РФ по морю состоит из нескольких этапов, при этом эмбарго на черное золото, поставляемое в регион с помощью трубопроводов, не предусматривается.

Помимо этого, новые санкции Евросоюза предполагают отключение Сбербанка, «Россельхозбанка» и «Московского кредитного банка» от системы SWIFT, а также запрет на вещание телеканалов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный» на территории стран — участниц альянса, передает РИА Новости.

2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций в отношении России. После этого член палаты представителей Соединенных Штатов Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести санкции в отношении Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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