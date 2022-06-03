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В Конгрессе США призвали ввести санкции против Венгрии за отказ от эмбарго на нефть РФ

Георгий Соланович
В мире
В Конгрессе США призвали ввести санкции против Венгрии за отказ от эмбарго на нефть РФ
Фото: shutterstock

Член палаты представителей Соединенных Штатов Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести санкции в отношении Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть.

— Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго ЕС, и я убедительно прошу вас (госсекретаря Энтони Блинкена — прим. «ВМ») рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договоренности по запрету российской нефти, — заявил Кришнамурти.

По его словам, Москва не сможет финансировать спецоперацию на Украине после того, как потеряет основной источник дохода. Помимо этого, эмбарго позволит усилить давление на экономику РФ.

Кришнамурти также добавил, что США помогут Евросоюзу отказаться от энергоресурсов США только при усилении своей приверженности инвестфонду «Инициативы трех морей», поддерживающему энергетическую безопасность Центральной Европы, и при введении санкций в отношении Будапешта, так как именно венгерские компании до сих пор сотрудничают с российскими экспортерами, передает RT.

2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций в отношении России. Он в том числе включает в себя частичное эмбарго на нефть.

Венгрия Санкции США
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