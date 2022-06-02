Послы ЕС утвердили шестой пакет антироссийских санкций

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Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России. Об этом стало известно в четверг, 2 июня.

— Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу, — передает слова своего источника ТАСС.

Уточняется, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя и частичное эмбарго на нефть.

Днем ранее сообщалось, что Венгрия потребовала не включать патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. По его словам, основной ущерб от антироссийских санкций обрушился на тех, кто их вводит.

Президент России Валдимир Путин также заявил, что Москва готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, но только если антироссийские санкции Запада будут сняты.