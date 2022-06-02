Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Послы ЕС утвердили шестой пакет антироссийских санкций

Евгений Белоусов
В мире
Послы ЕС утвердили шестой пакет антироссийских санкций
Фото: depositphotos

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России. Об этом стало известно в четверг, 2 июня.

— Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу, — передает слова своего источника ТАСС.

Уточняется, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя и частичное эмбарго на нефть.

Днем ранее сообщалось, что Венгрия потребовала не включать патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. По его словам, основной ущерб от антироссийских санкций обрушился на тех, кто их вводит.

Президент России Валдимир Путин также заявил, что Москва готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, но только если антироссийские санкции Запада будут сняты.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте