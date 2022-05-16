Орбан заявил что антироссийские санкции эффективны только на бумаге

Фото: Администрация президента РФ

Санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 16 мая.

— Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной, — заявил он.

По словам Орбана, основной ущерб от антироссийских санкций обрушился на тех, кто их вводит. Об этом венгерский премьер заявил на речи после своего переизбрания, передает РИА Новости.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал «ВМ», что уход отдельных производителей из России порождает нехватку товаров от этих брендов. Однако нельзя сказать, что из-за этого возникает глобальная угроза дефицита.

По его словам, ситуация с дефицитом отдельных товаров (в частности, бумаги) во многом искусственная. Если рассматривать ситуацию с точки зрения категорий товаров, то однозначного дефицита нет нигде, отметил эксперт.