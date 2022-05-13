«Хаос на рынке»: эксперт объяснил, есть ли в России угроза дефицита товаров

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Уход отдельных производителей из России порождает нехватку товаров от этих брендов. Однако нельзя сказать, что из-за этого возникает глобальная угроза дефицита. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

По его словам, ситуация с дефицитом отдельных товаров (в частности, бумаги) во многом искусственная.

— Не скажу, что это были проблемы — больше спекулятивные явления и некий хаос на рынке. Мы в проблемные моменты по большей части не ушли. Некий ажиотаж, который в том числе формируется в СМИ, подстрекает отдельных участников рынка попытаться на этом сыграть, — пояснил собеседник «ВМ».

Если рассматривать ситуацию с точки зрения категорий товаров, то однозначного дефицита нет нигде, отметил эксперт. Однако возможна нехватка товаров брендов, приостанавливающих работу в России или уходящих из страны. У части работающих компаний, объявивших об уходе, идут последние продажи либо они планируют приостановить работу в ближайшем будущем.

Наличие этих товаров на полках магазинов в будущем зависит от того, насколько успешными будут альтернативные каналы поставок, подчеркнул Карпов.

— Все зависит от дистрибуции в рамках в том числе параллельного импорта. Непонятно, насколько производители будут готовы отпускать товар в другие страны для перепродажи в Россию. Надо понимать, что если производитель продукции не захочет, чтобы его продукция попадала в Россию, то он достаточно легко сможет это отследить. Если в условном Казахстане чего-то стали заказывать на порядок больше, чем раньше, то у любого производителя будет четкое понимание, что этот товар куда-то будет перепродан, — отметил специалист.

Если производитель не будет возражать против параллельного импорта, дефицита его товаров удастся избежать, уточнил собеседник «ВМ».

При этом стоимость товаров, попавших в Россию через альтернативные каналы, может отличаться, отметил Карпов.

— Если товар, который закупается в другой стране, там продается дешевле, чем в России, то тогда у нас он потенциально будет дешевле, чем раньше. Раньше производитель для каждого регионального рынка формировал свою цену на товар. Существовали официальные дистрибьюторы, которые имели эксклюзивное право поставлять товар. Таможенная служба не могла пропустить другой товар без разрешения правообладателя. Цены на бытовую технику и электронику часто были выше. Однако в кризисные моменты, когда крупные компании считали целесообразным сохранить Россию в сфере своего внимания, они устанавливали для России свои цены, которые могли быть значительно ниже, чем в других странах. Это выравнивание баланса часто занимало несколько лет, — рассказал эксперт.

Стоит ожидать, что в общем случае цены на товары ушедших брендов (если они смогут попасть в Россию) останутся примерно на прежнем уровне, заметил специалист. Однако небольшой рост возможен из-за инфляции в других странах и из-за того, что временно ушедшие компании будут перераспределять на другие страны свои расходы на содержание российского бизнеса. Кроме того, официальный дистрибьютор может экономить на логистике, доставляя товары большими партиями и в итоге предлагая более привлекательную цену. Теперь такой возможности не будет, отметил собеседник «ВМ».

Если какой-либо бренд окончательно исчезнет из России, опасаться дефицита похожих товаров не стоит, уверен специалист.

— В любой категории, как правило, присутствует достаточно большое количество как российских, так и западных производителей. Говорить о дефиците не приходится именно потому, что есть товары-аналоги. Условно говоря, есть газировка, которую производит Coca-Cola, и газировка, которую производят компании в России. Если спрос на газировку будет высоким, российские компании увеличат производство. То же самое касается косметики, различных чистящих средств и т. д., ничего уникального нет, — объяснил эксперт.

Карпов обратил внимание, что востребованность товаров зарубежных компаний объясняется их значительными вложениями в маркетинг: многие бренды не один год «приучали» людей к своей продукции. Если они больше не будут представлены в России, людям придется переориентироваться на похожие товары от других компаний, заключил собеседник «ВМ».