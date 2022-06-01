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Bloomberg: Венгрия потребовала не накладывать санкции на патриарха Кирилла

Евгений Белоусов
В мире
Bloomberg: Венгрия потребовала не накладывать санкции на патриарха Кирилла
Фото: patriarchia.ru

Венгрия потребовала не включать патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 1 июня, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, постпред Венгрии высказался не только против включения патриарха Кирилла в санкционный список, но и выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.

Отмечается, что из-за такой позиции Венгрии согласование шестого пакета санкций ЕС против России может затянуться еще сильнее, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. По его словам, основной ущерб от антироссийских санкций обрушился на тех, кто их вводит.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не может назвать сроки завершения обсуждения шестого пакета антироссийских санкций. Также он отказался комментировать, намеревается ли Евросоюз внести в черный список патриарха Кирилла.

Патриарх Кирилл Евросоюз (ЕС) Венгрия
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