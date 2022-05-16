Боррель сообщил, что в ЕС не смогли принять шестой пакет антироссийских санкций

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник, 16 мая.

— Я хочу вас заверить, что вопросы, которые осталось решить, носят чисто технический и экономический характер, — заявил он.

По словам Борреля, сложности связаны с намерением ЕС ввести эмбарго на импорт российской нефти. На данный момент послы заняты обсуждением именно этого вопроса.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что не может назвать сроки завершения этого обсуждения. Также он отказался комментировать, намеревается ли Евросоюз внести в черный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает ТАСС.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. По его словам, основной ущерб от антироссийских санкций обрушился на тех, кто их вводит.

11 мая в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ) заявили, что экономические ограничения, введенные против России, останутся в силе до 2024 года. Отмечается, что основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом. Данный фактор окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров.