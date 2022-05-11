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ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2024 года

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2024 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Экономические ограничения, введенные против России, останутся в силе до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ) в среду, 11 мая.

— Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом. Данный фактор окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров. При этом в регуляторе предполагают, что цены на товарных рынках на прогнозном горизонте будут постепенно возвращаться к своим равновесным уровням, передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Согласно указу, устанавливается временный порядок выплаты прибыли российских компаний в пользу их совладельцев из недружественных государств.

Отмечается, что если будет принято решение распределить прибыль, то выплачиваться она должна будет в рублях, согласно подписанному в начале марта указу президента. Возможность определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли зарубежным лицам предоставлена также Центробанку и Министерству финансов РФ.

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